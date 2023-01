Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230125.6 Itzehoe: Kundin bei Einkauf bestohlen

Itzehoe (ots)

Am Dienstag um 17:30 Uhr tätigte eine 15jährige Hohenlockstedterin ihre Einkäufe in einem Geschäft der Ladenpassage Feldschmiede. Ihre Geldbörse befand sich zu diesem Zeitpunkt in einer von ihr mitgeführten Tasche. Vermutlich durch die Ablenkung beim Einkauf entwendete ein unbekannter Täter die Geldbörse aus der Tasche. Neben persönlichen Ausweispapieren fehlt nunmehr die EC-Karte und ein niedriger dreistelliger Bargeldbetrag. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei, bei Einkäufen mitgeführte Wertsachen möglichst gut zu verwahren und aufmerksam zu bleiben.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell