Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Brand in Tostedt; Diebstahl von Baustelle

Buchholz (ots)

Tostedt - Aus ungeklärter Ursache kommt es am Mittwochabend, kurz vor 22 Uhr, im Inneren eines Holzschuppens im Garten eines Einfamilienhauses in der Karlstraße zu einem Vollbrand. Der Schuppen wird durch den Brand komplett zerstört. Ein auf dem Nachbargrundstück befindlicher Kaninchenstall wird ebenfalls Opfer der Flammen und komplett zerstört. Die Tiere konnten zuvor aus dem Kaninchenstall gerettet werden. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Die Feuerwehren Tostedt, Todtglüsingen und Wistedt konnten mit ihrem Einsatz verhindern, dass das Feuer auf das auf dem Grundstück befindliche Wohnhaus übergegriffen hat. Für die Löscharbeiten wurde die Karlstraße vorübergehend voll gesperrt.

Die Ermittlungen zur Brandursache werden vom Zentralen Kriminaldienst in Buchholz geführt. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Der Gesamtschaden wird nach dem ersten Eindruck auf ca. 20.000EUR geschätzt.

--

Tostedt - Auf einer Baustelle in Tostedt kam es im Zeitraum vom späten Dienstagnachmittag bis Mittwochmorgen zu einem Diebstahl hochwertiger Elektronikgeräte von einer Baustelle im Vorwerkring. Zunächst bewegten die unbekannten Täter einen Radlader, um an den dahinterliegenden verschlossenen Container zu gelangen. Der Container wurde dann auf noch unbekannte Weise geöffnet und mehrere hochwertige Tablets und GPS- Geräte daraus entwendet. Zeugenhinweise bitte an die Polizeistation in Tostedt.

