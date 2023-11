Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Trunkenheitsfahrt

Haßloch (ots)

Am 07.11.2023 gegen 23:15 Uhr wurde ein 45 Jahre alter Haßlocher in der Pfaffengasse in 67454 Haßloch einer Verkehrskontrolle unterzogen, da dieser eine unsichere Fahrweise aufwies. Der Grund für die unsichere Fahrweise war schnell gefunden, denn der 45-Jährige stand deutlich unter dem Einfluss von Alkohol. Ein Vortest ergab einen Wert von 1,68 Promille. Daher musste der Haßlocher eine Blutprobe abgeben. Der Führerschein wurde sichergestellt. Weiter muss sich dieser in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Außerdem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

