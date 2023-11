Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Räuberischer Diebstahl, Beleidigung

Grünstadt (ots)

Zeugen beobachteten gestern (06.11.23) gegen 18:30 Uhr in einem Supermarkt eine 17-Jährige, die, nachdem sie verschiedene Waren in ihren Rucksack gepackt hatte, diesen ohne zu bezahlen verlassen wollte. Einer der Zeugen sprach die Jugendliche an, woraufhin sie wieder in den Markt rannte, um sich von ihm zu entfernen. Der Zeuge nahm die Verfolgung auf und konnte die Diebin am Kragen ihrer Jacke packen und zum Stehenbleiben bewegen. Der Mann wurde sodann von der Verfolgten in den Arm gebissen. Schließlich gelang es, die Tatverdächtige bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Eine weitere Zeugin wurde von der jungen Frau beleidigt. Weil sie nicht unerheblich alkoholisiert war, ein Atemalkoholtest ergab 2,37 Promille, musste die 17-Jährigen eine Blutprobe abgeben.

