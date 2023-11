Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Abendliche Fahrradtour endet mit Strafanzeige

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 06.11.23 um 21:00 Uhr konnte ein 47-jähriger Radfahrer in der Spitalbachstraße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Im Rahmen der Überprüfung der Personalien des Mannes konnte festgestellt werden, dass dieser sich unerlaubt in der Bundesrepublik Deutschland aufhält. Ferner wurde bekannt, dass gegen den 47-Jährigen ein Haftbefehl vorliegt. Die Fahrt in eine Justizvollzugsanstalt konnte durch Begleichung der offenen Geldstrafe abgewendet werden. Der Fahrradfahrer muss sich nun jedoch wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz strafrechtlich verantworten.

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße