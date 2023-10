Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 19.10.2023

Eschwege (ots)

Autos kollidieren beim Überholvorgang

Auf der B 249 kollidierten am späteren Dienstagnachmittag zwei Autos beim Überholen eines Lkw. Laut Unfallbericht befuhren ein 59-Jähriger aus dem Südeichsfeld und ein 24-Jähriger aus Mühlhausen gegen 17.14 Uhr die B 249 von Wanfried in Richtung Katharinenberg. Als der 59-Jährige zum Überholen eines vorausfahrenden Lkw ansetzten wollte, bemerkte der Mann nicht, dass der zunächst hinter ihm befindliche 24-Jährige seinerseits schon am Überholen war und sich auf gleicher Höhe mit dem 59-Jährigen befand. Als der 59-Jährige letztlich ausscherte, kollidierte er mit dem Wagen des 24-Jährigen. Verletzt wurde niemand, die Schäden sind noch nicht abschließend beziffert.

Radfahrerin nach Kollision mit Pkw schwer verletzt

Gegen 17.16 Uhr sind am späten Dienstagnachmittag eine 80-jährige Fahrradfahrerin aus Eschwege und ein ebenfalls aus Eschwege stammender 81-jähriger Autofahrer kollidiert. Die Frau kam bei dem Unfall zu Fall und zog sich dabei schwere Verletzungen zu, zu deren Behandlung sie in ein umliegendes Krankenhaus gebracht wurde. Wie die Polizei Eschwege berichtet, bog die Radfahrerin mit einem E-Bike von der Bartholomäusstraße in die Gartenstraße ein, wo sie mit dem Pkw des 81-Jährigen zusammenstieß, der bevorrechtigt auf der Gartenstraße in Richtung Ortsausgang unterwegs war. Die Schäden an Pkw und E-Bike belaufen sich auf je 50 Euro.

Autofahrer unter dem Einfluss von Rauschmitteln

Im Rahmen von Personen-und Fahrzeugkontrollen haben die Beamten der Polizei Eschwege in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Ermittlungen gegen zwei Autofahrer eingeleitet, wegen Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und wegen des Besitzes und Erwerbs von Drogen. Gegen 01.15 Uhr hielten die Beamten eine 25-jährige Autofahrerin aus Wehretal im "Wolfsgraben" zur Kontrolle an, in Wanfried trafen die Beamten gegen 02.45 Uhr auf einen 21-jährigen Autofahrer. Da bei beiden der Verdacht auf Drogen bestand, mussten diese sich jeweils einer Blutentnahme unterziehen. Entsprechende Ermittlungen wurden aufgenommen.

Beim Zurücksetzen mit Streifenwagen kollidiert; Schaden 2000

Eine 20-jährige Autofahrerin aus Eschwege wollte am Donnerstag gegen 16.00 Uhr vom Gelände der Polizeidirektion Werra-Meißner in die Niederhoner Straße einfahren. Als die junge Frau wegen eines von der Niederhoner Straße in besagte Einfahrt einfahrenden Pkw zurücksetzte, bemerkte sie nicht den Streifenwagen der bereits hinter ihr wartete und fuhr diesem auf. Am Auto der 20-Jährigen entstand dabei ein Schaden von 1500 Euro, der Schaden an dem Streifenwagen beläuft sich auf 500 Euro.

Polizei Sontra

Parkrempler; Schaden 800 Euro

In der Straße "Hinter der Wachtmauer" in Sontra hat eine aus der Hänselstadt stammende 51-Jährige am Mittwochvormittag mit ihrem Auto beim Einparken ein anderes Auto touchiert. Die Schäden belaufen sich auf 300 Euro am Auto der Verursacherin und auf 500 Euro an dem anderen geparkten Wagen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

In der Elsa-Brändström-Straße in Hessisch Lichtenau ist ein geparkter schwarzer Ford C-Max an der linken Fahrerseite beschädigt worden. Der Schaden beläuft sich auf 1000 Euro. Bei dem Verursacher des Schadens könnte es sich der Spurenlage nach zu urteilen um ein Fahrzeug der Sprinterklasse oder einen Klein-Lkw gehandelt haben. Die Unfallzeit liegt zwischen Dienstagabend 20.00 Uhr und Mittwochmittag 12.00 Uhr. Hinweise an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter 05602/9393-0.

Versuchter Einbruch in Wasserwerk/Pumpstation; Polizei sucht Zeugen

Zwischen vergangenem Freitag und Mittwochmorgen 10.35 Uhr haben unbekannte Täter versucht, gewaltsam in die Räumlichkeiten der Pumpstation (Wasserwerk) Hirschhagen in der Hirschhagener Straße (westlich, nahe der Zufahrt zur Tunnel-Entrauchungsanlage der A 44) einzudringen. Letztlich gelang es den Tätern nicht, die Tür zu dem Stationsgebäude aufzuhebeln, so dass lediglich Sachschaden in Höhe von 200 Euro angerichtet wurde. Hinweise an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter 05602/9393-0.

Polizei Witzenhausen

Lkw kollidiert mit Laterne

Ein rangierender Lkw, der von einem 42-Jährigen aus Litauen gefahren wurde, verursachte am Donnerstagabend um kurz vor 19.30 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz im Laubenweg in Witzenhausen einen Schaden von 750 Euro. Der Mann war beim Rückwärtsrangieren aus Unachtsamkeit mit einer Laterne kollidiert.

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

In der Walburger Straße in Witzenhausen hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer bei einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Kleintransporter den linken Außenspiegel abgefahren und dadurch einen Schaden von 200 Euro verursacht. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag gegen 16.20 Uhr, laut Zeugen könnte als verursachendes Fahrzeug ein älterer, weißer VW Bus mit WIZ-Zulassung in Betracht kommen. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter 05542/9304-0.

