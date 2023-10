Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 18.10.2023

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Verkehrsunfallfluchten; Polizei sucht Zeugen

Auf einem Parkplatz in der Straße "Hinter der Mauer" in Eschwege ist ein schwarzer VW Polo Coupe von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. Der Schaden an dem Polo befindet sich am Frontstoßfänger und wird auf 350 Euro beziffert. Verursacht wurde die Beschädigung zwischen Sonntag 13.30 Uhr und Montag 17.50 Uhr. Hinweise zum Verursacher unter 05651/925-0 an die Polizei in Eschwege. Eine weitere Unfallflucht ereignete sich am Dienstag außerdem im Kastanienweg in Reichensachsen. Hier hat offenbar ein Logistikdienst bzw. Paketzusteller gegen 14.44 Uhr eine Mauer auf einem Privatgrundstück beim Wenden beschädigt. Aufgrund von Hinweisen steht das verursachende Fahrzeug fest. Die Ermittlungen zu dem verantwortlichen Fahrer laufen.

Parkrempler

Beim Einparken am Fahrbahnrand im Höhenweg in Eschwege, ist eine aus Wanfried stammende 55-jährige Autofahrerin aus Unachtsamkeit gegen einen geparkten Pkw gerollt. Dabei verursachte die Dame einen Unfallschaden von insgesamt 1000 Euro. Der Parkrempler ereignete sich am Dienstagmorgen gegen 08.39 Uhr.

Einbruch in Imbisswagen; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter sind gewaltsam in einen abgestellten Imbissanhänger in der Sudetenlandstraße eingebrochen. Die Tat ereignete sich laut den Beamten in Eschwege zwischen Samstag 14.30 Uhr und Dienstagabend 21.30 Uhr. Bei dem Einbruch ließen die Diebe u.a. Wertbehältnisse und ein Starkstromkabel mitgehen. Der Gesamtschaden liegt im höheren 3-stelligen Bereich. Hinweise in dem Fall unter 05651/925-0 an die Polizei in Eschwege.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wasserrohr mutwillig abgerissen; Polizei sucht Zeugen

Im Kellerraum einer Gemeinschaftsunterkunft in der Blücherstraße in Hessisch Lichtenau ist durch Unbekannte ein Wasserrohr mutwillig aus der Wandverankerung gerissen worden, wodurch ein Schaden von 100 Euro entstand. Zudem ist durch das abgerissene Rohr Wasser in den Kellerraum gelaufen, wodurch es aber zu keinen weiteren Beschädigungen kam. Die Tat ereignete sich am Dienstagmorgen zwischen 07.00 Uhr und 08.00 Uhr. Hinweise an die Polizei Hessisch Lichtenau unter 05602/9393-0.

Parkrempler

Ein Schaden von 2000 Euro entstand am Dienstag um kurz vor 10.00 Uhr auf dem Parkplatz des orthopädischen Klinikums in Hessisch Lichtenau. Eine 47-jährige Autofahrerin aus Melsungen kollidierte beim Einparken im unteren Parkdeck mit dem geparkten Wagen einer 44-Jährigen aus Kassel. Beide Autos wurden dabei mit je 1000 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen.

Auto rollt gegen Straßenlaterne; Schaden 4000 Euro

Am Dienstagnachmittag hat sich um kurz nach 16.00 Uhr in der Friedrichsbrücker Straße in Rommerode ein Auto selbständig gemacht und ist gegen eine Straßenlaterne gerollt. Laut Unfallbericht kam der Wagen trotz angezogener Handbremse und eingelegtem Gang dennoch ins Rollen und rollte rückwärts aus einer Grundstückszufahrt und prallte auf dem gegenüberliegenden Gehweg gegen eine Straßenlaterne. Die entstandenen Schäden beziffern sich auf 3000 Euro (Pkw) und 1000 Euro (Laterne).

Polizei Witzenhausen

Von der Fahrbahn abgekommen; Schaden 2000 Euro

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist ein 30-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen ohne Fremdeinwirkung von der Fahrbahn abgekommen und verunfallt. Der aus Bitterfeld-Wolfen (LK Anhalt-Bitterfeld) stammende Mann war um kurz vor 02.00 Uhr auf der B 80 von Arenshausen in Richtung Anschlussstelle B 27 unterwegs und hatte laut Unfallbericht offenbar den Streckenverlauf falsch eingeschätzt, so dass er in Folge dessen von der Fahrbahn abgekommen war. Am Fahrzeug des 30-Jährigen entstand dabei ein Schaden von 2000 Euro. Zudem musste der Wagen abgeschleppt werden.

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Auf einem Parkplatz in der Mündener Straße in Witzenhausen ist ein roter Seat Ibiza von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. Beschädigt wurde an dem Fahrzeug die hintere linke Tür und der linke Kotflügel. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 400 Euro. Verursacht wurde der Schaden am Dienstag zwischen 07.00 Uhr und 13.00 Uhr. Die Besitzerin brachte den Vorfall bei der Polizei in Hessisch Lichtenau zur Anzeige. Hinweise zum Verursacher entweder an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter 05602/9393-0 oder an die zuständige Polizei in Witzenhausen unter 05542/9304-0.

Wildunfälle im Werra-Meißner-Kreis

Auf der Landesstraße L 3227 zwischen Witzenhausen und Ellingerode kollidierte um 06.43 Uhr am heutigen Mittwochmorgen ein 65-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen mit einem Wildtier, wodurch am Wagen des Mannes ein Schaden von 2000 Euro entstand. Das unbekannte Wildtier lief nach der Kollision davon. Am gleichen Morgen kollidierte gegen 06.50 Uhr eine 30-jährige Autofahrerin aus dem Ringgau mit einem Reh, als sie auf der Bundesstraße B 7 zwischen Röhrda und Netra unterwegs war. Dabei entstand an ihrem Auto ein Schaden von 1000 Euro.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell