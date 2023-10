Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 13.10.2023

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Im Vorbeifahren mit geöffneter Autotür kollidiert; Schaden 870 Euro

Beim Befahren der Waldisstraße in Bad Sooden-Allendorf ist ein 31-jähriger Autofahrer aus Meißner am Donnerstag gegen 10.40 Uhr mit dem geparkten Auto einer 73-Jährigen aus Fuldatal kollidiert. Der Wagen der 73-Jährigen stand am rechten Fahrbahnrand geparkt, die Frau selbst war offenbar im Begriff auszusteigen. Der 31-Jährige touchierte dann im Vorbeifahren die geöffnete Fahrertür. An der Tür entstand ein Schaden von 70 Euro, das andere Auto wurde mit 800 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen.

Einbruch in Scheune und E-Bike geklaut; Polizei bittet um Hinweise

In der Sandstraße in Meinhard-Grebendorf haben Unbekannte auf einem Privatgelände ein Scheunengebäude aufgebrochen und daraus ein schwarz-weißes Pedelec der Marke "Scott" (Modell Eride 900 Tuned) samt Schloss, Zubehör und diversen Anbauteilen im Wert von rund 9400 Euro geklaut. Ereignet hat sich der Einbruch in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwischen 22.00 Uhr und 10.30 Uhr. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Verkehrsunfallflucht; Polizei bittet um Hinweise

Einen Unfallschaden von 1000 Euro am Pkw eines 58-Jährigen aus Zwickau hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in Bad Sooden-Allendorf verursacht. Der unfallbeschädigte Wagen des 58-Jährigen, ein silberner VW Golf, stand zwischen Montag und 12.00 Uhr und Mittwoch 14.00 Uhr auf dem Parkplatz der Sonnenbergklinik in der Hardtstraße in Bad Sooden-Allendorf geparkt. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Farbschmierereien an der Kläranlage Weißenborn; Polizei bittet um Hinweise

Zur Anzeige gelangt ist gestern eine Sachbeschädigung an dem Kläranlagengebäude in Weißenborn. An dem etwas außerhalb der Ortslage in Richtung Großburschla gelegenen Gebäude haben Unbekannte zwischen Sonntag und Montag mit unterschiedlichen Farben die Wände beschmiert bzw. besprüht. Der Schaden wird auf ca. 1000 Euro taxiert. Hinweise in dem Fall nimmt die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0 entgegen.

Auffahrunfall; Schaden 5000 Euro

Am Donnerstagmorgen kam es gegen 08.50 Uhr zu einem Auffahrunfall in der Wahlhauser Straße in Bad Sooden-Allendorf. Ein 27-jähriger Autofahrer aus Waldkappel hatte hier zu spät erkannt, dass ein ihm vorausfahrender 74-Jähriger Autofahrer aus der Kurstadt nach rechts auf einen Hof fahren wollte und entsprechend langsamer wurde. Der 27-Jährige fuhr in der Folge aufgrund des zu geringen Abstands dann auf den Wagen des Seniors auf. Die Unfallschäden beziffern sich auf 3000 Euro bei dem 27-jährigen Verursacher und auf 2000 Euro am Pkw des 74-Jährigen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Auffahrunfall; Schaden 7500 Euro

Am Donnerstagabend ist ein 60-Jährige aus Witzenhausen mit ihrem Pkw auf ein vorausfahrendes Fahrzeug aufgefahren. Der Unfall ereignete sich gegen 17.45 Uhr in der Brückenstraße in Laudenbach. Laut Unfallbericht hatte ein 47-Jähriger aus Hessisch Lichtenau die Brückenstraße in Richtung Uengsterode befahren, musste aber seinerseits wegen eines vorausfahrenden und in die Straße "Weiße Gelster" abbiegenden Pkw abbremsen. Die nachfolgende 60-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr auf den Wagen des 47-Jährigen auf. Am Auto des Geschädigten wird der entstandene Schaden auf 4000 Euro beziffert, der Schaden am Auto des 60-jährigen Verursacherin beläuft sich auf 3500 Euro. Darüber hinaus klagte an der Unfallstelle eine Mitinsassin im Wagen des Mannes im Anschluss über Kopfschmerzen.

Diebstahl/Fundunterschlagung von Geldbörse; Polizei bittet um Hinweise

Wegen Diebstahl/Fundunterschlagung ermitteln die Beamten der Polizei Hessisch Lichtenau. Am Donnerstag hatte ein 71-jähriger Kunde aus Helsa gegen 15.30 Uhr seine Geldbörse im Netto-Markt in der Herderstraße kurzzeitig auf einen Warenständer im Verkaufsraum abgelegt und für wenige Minuten aus den Augen gelassen. Als der Mann die Geldbörse wieder an sich nehmen wollte, war diese nicht mehr da. Neben einem dreistelligen Bargeldbetrag befanden sich auch Kreditkarten und Ausweisedokumente in der Geldbörse. Hinweise zu dem Diebstahl an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter 05602/9393-0.

