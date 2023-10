POL-ESW: Pressebericht 12.10.2023 -2

Polizei Eschwege

Polizei Sontra

Einbruch in Tischlerei; Polizei bittet um Hinweise

In Ringgau-Datterode sind unbekannte Täter in die Räume einer Tischlerei eingebrochen. Die Täter brachen dazu mit massiver Gewalteinwirkung eine hölzerne Eingangstür und im weiteren Verlauf in dem Gebäude dann die Tür zu den Büroräumen auf. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich aufgrund der brachial ausgeübten Gewalt auf schätzungsweise 5000 Euro. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwoch 20.00 Uhr und Donnerstag 06.00 Uhr. Hinweise in dem Fall nimmt die Kripo in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen, die nun die weiteren Ermittlungen übernimmt.

Gegenseitig Außenspiegel abgefahren

Die jeweils linken Außenspiegel büßten ein 40-jähriger Autofahrer aus Eschwege und eine 38-jährige Autofahrerin aus Sontra ein. Beide stießen am Donnerstagmorgen um 07.39 Uhr in der Fuldaer Straße in Sontra im Begegnungsverkehr zusammen. Die Schuldfrage ist noch unklar.

Polizei Hessisch Lichtenau

Lkw rollt gegen Zapfsäule; Schaden 2000 Euro

Ein aus Ungarn stammender 43-jähriger Lkw-Fahrer hat heute Morgen um 08.52 Uhr auf dem Aral-Tankstellengelände in der Leipziger Straße in Hessisch Lichtenau seinen Lkw abgestellt und vergessen die Handbremse anzuziehen. Dadurch geriet der Lkw ins Rollen und rollte gegen eine Zapfsäule. Dabei entstand ein Schaden an der Zapfsäule und dem Lkw in Höhe von jeweils 1000 Euro.

