POL-ESW: Pressebericht 11.10.2023

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Schockanrufwelle; Einwohner in verschiedene Orten betroffen

In verschiedenen Orten im Werra-Meißner-Kreis sind Einwohner am gestrigen Dienstag von Telefonbetrügern angerufen worden. Rund 10 Vorfälle sind der Polizei bis in den frühen Nachmittag bekannt geworden. Die Betrüger versuchten mit der fingierten Geschichte, dass ein naher Verwandter, meist Sohn oder Tochter, der Angerufenen einen schweren Unfall verursacht habe, ihre Opfer zu täuschen. Teilweise wurden dabei auch Kautionszahlungen gefordert, um die drohende Haft für den Angehörigen abzuwenden. Die hier bekannt gewordenen Fälle verliefen aber alle ohne Erfolg, weil die betroffenen den Betrugsversuch rechtzeitig durchschauten. Tipps: -Lassen Sie sich von einem oder mehreren Anrufern nicht drängen und unter Druck setzen. -Rufen Sie im Zweifel selbst bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson anruft. -Beenden Sie im Zweifelsfall verdächtige Telefonate sofort. -Erfüllen Sie keine finanziellen Forderungen, bevor Sie den Sachverhalt nicht überprüft haben. -Weder Polizei noch Staatsanwaltschaft fordern nach Unfällen hohe Kautionssummen. -Dabei handelt es sich um eine Betrugsmasche.

Wildunfälle

Am Dienstagmorgen ist ein 18-jähriger Autofahrer aus Treffurt gegen 06.43 Uhr auf der B 250 zwischen Treffurt und Altenburschla mit einem Reh zusammengestoßen. Dabei entstand ein Schaden von 1500 Euro an seinem Pkw. Das Reh rannte nach dem Aufprall davon.

Tödlich verletzt wurde ein Reh am Dienstagmorgen um 05.51 Uhr, nachdem es ein 42-Jähriger aus Witzenhausen mit seinem Kleintransporter erfasst hatte. Der Unfall ereignete sich auf der Landesstraße L 3464 zwischen Wendershausen und Einmündung zur B 27. Der entstandene Schaden an dem Kleintransporter beläuft sich auf 1000 Euro.

Trickdiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Am Montagnachmittag haben zwei unbekannte männliche Täter gegen 14.15 Uhr an der Tür einer 87-jährigen Seniorin im Höhenweg in Eschwege geklingelt. Die Männer gaben vor, die Zählerstände ablesen zu müssen. Die Dame ließ die Männer dann gutgläubig in ihren Wohnbereich und wurde von diesen in ein Gespräch verwickelt. Später stellte die Seniorin dann den Verlust eines dreistelligen Bargeldbetrages fest. Die Trickdiebe können wie folgt beschrieben werden: beide ca. 30 Jahre alt, einer 150 cm groß mit glatten Haaren. Der zweite Mann soll 180 cm groß sein und gelockte Haare haben. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Polizei Sontra

ED aus Baustelle am Bahnhof; Polizei sucht Zeugen

Am Dienstagabend hat sich ein bislang noch unbekannter Täter in der Bahnhofstraße von Sontra gewaltsam Zugang zu der dort befindlichen Baustelle des alten Bahnhofs verschafft. Der Unbekannte durchsuchte die Räumlichkeiten und entwendete bei seinem Streifzug z.T. hochwertiges Werkzeug und Maschinen. Der genaue Schaden steht noch nicht fest. Ereignet hat sich der Einbruch etwa gegen 23.05 Uhr. Hinweise an die Polizei in Sontra unter 05653/9766-0.

Polizei Hessisch Lichtenau

Körperliche Auseinandersetzung

Der Polizei in Hessisch Lichtenau ist am Dienstagabend gegen 19.38 Uhr eine Schlägerei in der Leipziger Straße von Hessisch Lichtenau nahe des Aldi-Marktes gemeldet worden. Wie sich vor herausstellte, waren ein in Eschwege wohnhafter 37-Jähriger und ein in Hessisch Lichtenau wohnhafter 38-Jähriger aneinandergeraten. Im Verlauf der Auseinandersetzung erhielt der 37-Jährige nach derzeitigem Ermittlungsstand offenbar einen Schlag mit einer Glasflasche und musste wegen einer blutenden Wunde von dem ebenfalls hinzugerufenen Rettungsdienst ärztlich versorgt und zur weiteren Versorgung dann in ein Krankenhaus gebracht werden. In der Folge müssen jetzt die weiteren Ermittlungen und Vernehmungen, die z.T. unter Hinzuziehung von Dolmetschern erfolgen müssen, die genauen Hintergründe der Auseinandersetzung klären.

Polizei Witzenhausen

Auffahrunfall; Schaden 2500 Euro

Ein 37-jähriger Autofahrer aus Friedland ist wegen zu geringen Sicherheitsabstandes auf den vorausfahrenden Pkw eines 38-Jährigen aufgefahren, der wegen einer Katze auf der Fahrbahn abbremsen musste. Der Unfall ereignete sich am Mittwoch um 06.40 Uhr auf der Landesstraße L 3468 zwischen Atzenhausen und Hedemünden. Die Unfallschäden belaufen sich auf 1000 Euro (Verursacher) und 1500 Euro.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

