POL-ESW: Verkehrsunfall bei Weidenhausen auf der L 3241; zwei Autofahrer verletzt; Schaden 30.000 Euro

Eschwege (ots)

Heute Morgen kam es zu einem Unfall mit Personenschaden auf der Landesstraße L 3241 zwischen Abterode und dem "Seilberg", in Höhe der Abzweige nach Weidenhausen bzw. zur Abfallentsorgungsanlage. Laut Unfallbericht befuhr gegen 09.00 Uhr ein 74-jähriger Autofahrer aus Hessisch Lichtenau die L 3241 aus Abterode kommend, in Richtung Eschwege. In der Gegenrichtung war ein 54-Jähriger aus Meißner in seinem Pkw unterwegs. In Höhe der besagten Kreuzung wollte der 74-Jährige nach links in Richtung des dortigen Abfallentsorgungsbetriebs "Am Breitenberg" abbiegen. Aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah er den entgegenkommenden 54-Jährigen und stieß mit dessen Pkw zusammen. Der 54-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen, der 74-Jährige kam mit leichten Verletzungen davon. Beide Fahrzeuge wurden durch den Aufprall von der Fahrbahn auf angrenzende Grünflächen geschleudert und dabei dermaßen beschädigt, so dass diese später abgeschleppt werden mussten. Die Schäden an den beiden Autos belaufen sich auf jeweils 15.000 Euro.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

