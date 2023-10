Polizei Eschwege

POL-ESW: Kripo Eschwege sucht nach Gewalttäter mit Bisswunde an den Fingern

Das Fachkommissariat für Gewaltkriminalität der Eschweger Kripo ermittelt aktuell gegen einen unbekannten männlichen Täter, der am vergangenen Freitagabend in Bad Sooden-Allendorf gegenüber zwei Frauen gewalttätig geworden war. Im Zuge der Auseinandersetzung hatte eine Frau dem Täter eine Bisswunde verpasst, woraufhin er von seinem weiteren Vorhaben abließ. Die Kripo hofft nun auf weitere Hinweise zur der Tat und dem unbekannten Gewalttäter.

>>> Unbekannter Mann greift zwei Frauen an; eine Frau beißt den Täter in die Finger

Nach den bisherigen Erkenntnissen, befanden sich am vergangenen Freitag (13.10.2023) zwei Frauen im Alter von 44 und 58 Jahren fußläufig im Städtersweg und im weiteren Verlauf in der Hilberlachestraße auf dem Rückweg von einem Gaststättenbesuch beim Bahnhof.

Im Bereich der Hilberlachestraße sind die beiden Frauen gegen 23.00 Uhr hinterrücks von einem unbekannten Mann angegriffen worden, der sich zunächst der 44-Jährigen zuwandte und diese in den "Schwitzkasten" nahm und zu Boden riss. Der 58-jährigen Begleiterin gelang es schließlich, ihrer Bekannten zu Hilfe zu kommen und sie aus der Umklammerung zu befreien, woraufhin der Unbekannte sich der 58-Jährigen zuwandte und ihr gegenüber ebenfalls gewalttätig wurde.

Danach wandte sich der Täter erneut der 44-Jährigen zu und nahm die Frau in den Würgegriff. Im Zuge dieser Tatausübung gelangten dann aber mindestens zwei Finger des Täters in den Mund der 44-Jährigen, die daraufhin so zubeißen konnte, dass der Täter letztlich von weiteren Handlungen abließ und in unbekannte Richtung flüchtete.

Da die 44-jährige Frau nach dem gewalttätigen Angriff bei sich eine geöffnete Handtasche feststellte, ermittelt jetzt die Kripo Eschwege in erster Linie in Richtung eines Raubdeliktes. Laut den zuständigen Ermittlern sind aber auch andere Hintergründe für den tätlichen Angriff nicht ausgeschlossen.

>>>Personenbeschreibung des flüchtigen Täters:

Der flüchtige Gewalttäter kann wie folgt beschrieben werden: männlich; ca. 20-30 Jahre alt; schlanke/sportliche Statur; ca. 170 cm groß; deutscher Phänotyp; akzentfreies, deutsches Sprachmuster; dunkel gekleidet; Cappy als Kopfbedeckung; Sneaker-Schuhe; der Täter müsste an mindestens zwei Fingern eine Bisswunde davongetragen haben

>>>Kripo sucht auch nach einem Autofahrer als möglichen Zeugen

Die beiden Frauen und eventuell auch der Täter, könnten unmittelbar vor dem Tatgeschehen um kurz vor 23.00 Uhr noch von einem Autofahrer bzw. Autofahrerin bemerkt worden sein. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand ist den beiden Damen im Städtersweg in etwa Höhe Parkplatz REWE bzw. dem dortigen DM-Drogeriemarkt ein Pkw aus Richtung Hilberlachestraße/Werrastraße entgegengekommen und an den Personen vorbei in Richtung Bahnhof gefahren. Bei dem Pkw soll es sich um einen hellen, eventuell beige-farbenen, Kleinwagen (Ford Fiesta o.ä. Fahrzeugklasse) mit ESW-Zulassung gehandelt haben, dessen Fahrer kurz zuvor noch gehupt haben soll.

Die Kriminalpolizei Eschwege sucht nun nach Zeugen und Hinweisgebern (ggfs. auch vertraulich), die Angaben über den Täter mit der erlittenen Bisswunde machen können. Insbesondere bitten die Beamten auch den beschriebenen Autofahrer bzw. Autofahrerin mit der Polizei unter 05651/925-0 Kontakt aufzunehmen.

