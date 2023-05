Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: 81 Fahrräder während des Maimarkts codiert

Polizei weist auf Möglichkeit der Fahrradregistrierung hin

Dieburg (ots)

Insgesamt 81 Fahrräder haben die Schutzleute vor Ort der Polizeistation Dieburg im Rahmen des Dieburger Maimarktes am Samstag (06.05.) codiert und damit für Diebe unattraktiver gemacht. Neben den 37 geplanten Codierungsterminen, das eigene Velo mit einem individuellen Code zu versehen, kamen zwischen 10 Uhr und 16 Uhr nochmals 44 interessierte Fahrradbesitzerinnen und Fahrradbesitzer ohne Termin hinzu. Die SVO's Polizeioberkommissarin Hohenester sowie die Polizeihauptkommissare Mlotek und Becker schickten jedoch niemanden davon, weshalb am Ende 81 codierte Räder zu Buche standen.

Neben der Fahrradcodierung bietet die Polizei in Südhessen zudem die Fahrradregistrierung an. Im Gegensatz zur Fahrradcodierung kann jedes Rad polizeilich registriert werden, auch Carbon- oder Kinderräder. Hierfür werden lediglich das Rad, der Eigentumsnachweis (Kaufbeleg) und ein persönliches Ausweisdokument benötigt. Bei der Fahrradregistrierung werden die Rahmennummer und weitere vorhandene Individualnummern des Fahrrads in einer polizeilichen Datenbank hinterlegt. Zusätzlich werden wichtige Merkmale Ihres Fahrrads, wie Hersteller und Modell, dort vermerkt.Im Anschluss bekommt jeder Fahrradbesitzer einen Aufkleber, welcher Kriminellen signalisiert, von dem registrierten Rad besser die Finger zu lassen. Gestohlene, gefundene oder kontrollierte Fahrräder können durch die zentrale Registrierung schnell zugeordnet werden.

Alle Codierungs- und Registrierungstermine in Südhessen sind hier zu finden: https://ppsh.polizei.hessen.de/Ueber-uns/Regionales/Fahrradcodierung-und-Fahrradregistrierung/

