Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau

FW-KLE: Streichholz, Kerze, Lichterglanz - Brandschutzerziehung mit Kindern des Sankt-Markus-Kindergarten

Bild-Infos

Download

Bedburg-Hau (ots)

In knapp vier Wochen beginnt die Adventszeit: Die Wohnungen werden dekoriert und die erste Kerze auf dem Adventskranz entzündet. An den Abenden erleuchten Teelichter und schöne Kerzen die Zimmer, überall verbreitet sich dann langsam weihnachtliche Stimmung. Doch, so sehr sich alle auf die Zeit freuen und sie auch genießen, bringt sie große Gefahren - besonders für Kinder - mit sich. Das zeigen erschreckende Zahlen.

Schon die kleinsten Kinder sind fasziniert, sobald sie Feuer sehen. Sofort strecken sich kleine Kinderhände nach der Kerzenflamme. Ein Adventskranz auf dem Tisch wird so schnell zur Verführungsquelle für Feuerspiele, die böse enden können. Kinder können die Gefahren, die durch Feuer entstehen, nicht einschätzen. Deshalb macht sich in die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau immer wieder auf den Weg in die Kindergärten der Gemeinde.

Diesmal besuchten jedoch Kinder des Sankt-Markus-Kindergartens die Einheit Schneppenbaum an der Mühlenstraße. Hier brachten die ehrenamtlichen Retter den "Kleinen" das Thema "Feuer" näher. Spielerisch wurde den Kindern nicht nur die Aufgaben der Feuerwehr gezeigt, sie lernten vor allem die Gefahren des Feuers und das Verhalten im Brandfall kennen. Üben durften sie auch die Möglichkeiten eines Notrufes über die 112. Am Ende des Besuches durften alle kleinen Brandschützer die Feuerwehrfahrzeuge auf ihre ganz spezielle Weise erkunden und kennenlernen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau, übermittelt durch news aktuell