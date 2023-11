Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau

FW-KLE: Sturmtief Emir: Entspannte Lage für die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau

Eine ruhige und positive Bilanz des bisherigen Tages (02.11.2023, Stand 16:00 Uhr) zieht die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau. Ab dem Mittag mussten die Einsatzkräfte nur zu drei sturmbedingten Einsätzen ausrücken.

Die erste Alarmierung erfolgte 12:10 Uhr zu einem umgestürzten Baum auf einem Transformatorkasten an der Berk'sche Straße in Till-Moyland. Um 14:08 Uhr wurde ein umgestürzter Baum in einer Hauszufahrt an der Uedemer Straße/ Kreuzungsbereich Hauer Straße gemeldet. Beide Bäume konnten zeitnah zersägt und entfernt werden.

Um 14:43 Uhr meldete ein Autofahrer, dass die Behelfsampel-Anlage im Kreuzungsbereich Kalkarer Straße (B57)/ Berk'sche Straße zu kippen drohte. Vor Ort konnte jedoch keine Gefahr gestellt werden, so dass der Einsatz abgebrochen wurde.

Im Einsatz waren etwa 20 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bedburg-Hau Die Einsatzleitung am heutigen Tag hatte Gemeindebrandinspektor Tobias Aschemann.

