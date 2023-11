POL-WL: Abstimmungsgespräch über weiteres Vorgehen im Zusammenhang mit Jugendlichen Intensivtätern

Buchholz/Holm-Seppensen (ots) - Vorläufige Festnahme bei Tageswohnungseinbruch Ein 32-jähriger Mann ist gestern, 13.11.2023, gegen 13:25 Uhr, in ein Einfamilienhaus am Lohbergenweg eingebrochen. Der Mann hatte dazu die Scheibe in der rückwärtigen Terrassentür eingeschlagen und angefangen, sich in den Räumen ...

