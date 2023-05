Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Jünkerath (ots)

Am Mittwoch, den 03.05.2023, zwischen 16:30 Uhr und 19:40 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht in der Kölner Straße in Jünkerath.

Ein geparkter PKW Audi A3, Farbe blau, wurde vermutlich durch ein rangierendes, weißes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. An dem PKW Audi enstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/942-0 oder via E-Mail über piprüm.dgl@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell