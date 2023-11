Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemeldung der PI Harburg für den Zeitraum von Freitag, 17.11.2023, 10:00 Uhr bis Sonntag, 19.11.2023, 13:00 Uhr

LK Harburg (ots)

Seevetal/Meckelfeld - Pkw an Wohnanschrift gestohlen

Am Freitag zwischen 15:00 und 18:45 Uhr wurde im Lönsring ein blauer Hyundai gestohlen. Der Wert des Fahrzeugs beläuft sich auf ca. 40.000 Euro.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Maschen entgegen (Tel.: 04105/6200).

Seevetal/Emmelndorf - Einbruch in Einfamilienhaus

Am Freitag zwischen 16:15 und 22:45 Uhr drangen Einbrecher in das Einfamilienhaus in der Straße 'Auf dem Wittenberg' ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Im Anschluss verließen die Täter das Objekt und flüchteten in unbekannte Richtung.

Zeugenhinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen (Polizei Buchholz Tel.: 04181/2850).

Seevetal/Maschen - Einbruch in Mehrfamilienhaus

Am Samstag zwischen 16:30 und 18:00 Uhr drangen Einbrecher durch ein Fenster in das Mehrfamilienhaus in der Straße 'Schöne Aussicht' ein und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Im Anschluss verließen die Täter das Objekt durch die Terrassentür und flüchteten in unbekannte Richtung.

Zeugenhinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen (Polizei Buchholz Tel.: 04181/2850).

Rosengarten/Klecken - Frontalzusammenstoß mit Trecker

Am Samstagnachmittag kam es in der Bahnhofstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Trecker. Die 46-jährige Unfallverursacherin stieß an einer Fahrbahnverengung aus unbekannten Gründen mit dem entgegenkommenden Trecker zusammen. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Aufgrund von Bergungsarbeiten blieb die Ortdurchfahrt Klecken für ca. drei Stunden gesperrt.

Neu Wulmstorf - Einbruch in Firmengebäude

Am Sonntag zwischen 0:00 und 0:30 Uhr drangen unbekannte Einbrecher gewaltsam auf das Gelände einer Firma in der Justus-von-Liebig-Straße vor. Anschließend verschafften sich die Einbrecher mittels roher Gewalt Zugang zu den Lagerräumen. Dort entwendeten die Einbrecher Zigaretten aus einem offenstehenden Fahrzeug. Im Anschluss entfernten sie sich in unbekannte Richtung.

Zeugenhinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen (Polizei Buchholz Tel.: 04181/2850).

Hollenstedt - Einbrecher entwendeten Wertgegenstände aus Mehrfamilienhaus

Am Samstag zwischen 17:00 und 19:30 Uhr drangen Einbrecher durch ein Fenster in die Doppelhaushälfte in der Straße 'Am alten Bahnhofdamm' ein und entwendeten u.a. Taschen und Schmuck. Anschließend verlassen die Täter das Objekt und flüchten in unbekannte Richtung.

Zeugenhinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen (Polizei Buchholz Tel.: 04181/2850).

Harmstorf - Frontalzusammenstoß unter Alkoholeinfluss

Am Freitagvormittag kam es auf der L213 zwischen Harmstorf und Helmstorf in einer Kurve zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw. Die 57-jährige Unfallverursacherin aus Tostedt kam mit ihrem Pkw in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Pkw der 60-Jährigen. Vor Ort konnten die Polizeibeamten eine erhebliche Alkoholisierung der Unfallverursacherin feststellen (2,43 Promille). Beide Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt. Bei der Unfallverursacherin wurde eine Blutprobe durchgeführt, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Buchholz/Sprötze - 76-jähriger BMW-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Am Freitagabend kontrollierten Polizeibeamte einen Autofahrer aus Tostedt, welcher zuvor zuviel Alkohol getrunken hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,52 Promille. Neben einem Ordnungswidrigkeitenverfahren erwartet den Tostedter ein Fahrverbot und eine Geldstrafe.

Buchholz/Sprötze - 16-jähriger Motorradfahrer unter Drogeneinfluss

Am Samstagnachmittag fiel den Polizeibeamten ein Motorradfahrer auf, welcher auf den örtlichen Straßen deutlich zu schnell fuhr. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle konnte eine Drogenbeeinflussung bei dem 16-jährigen festgestellt werden. Nachdem die Eltern des Jugendlichen informiert worden waren, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Kakenstorf - 57-jähriger Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Samstagmittag konnte durch Polizeibeamter ein Autofahrer festgestellt werden, welcher deutlich zu schnell fuhr. Als dieser den Funkstreifenwagen erblickte machte der Autofahrer eine Vollbremsung. Bei einer anschließenden Kontrolle konnte eine Alkoholisierung von 1,14 Promille festgestellt werden. Neben eine Blutprobe wurde auch der Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Buchholz - 28-jähriger Autofahrer unter Alkoholeinfluss

In der Sonntagnacht stellten die Polizeibeamten einen Autofahrer aus Buchholz fest, welcher unter Alkohol gefahren war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,62 Promille. Nun erwartet den 28-Jährigen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Winsen (Luhe/Toppenstedt) - Autofahrer fuhr betrunken gegen geparkten Pkw

Am Samstagmorgen fuhr ein 20-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Harburg in Toppenstedt gegen einen geparkten Pkw und wurde dadurch leicht verletzt. Vor Ort konnten die Polizeibeamten eine Alkoholisierung (0,42 Promille) des Unfallfahrers feststellen. Da der geparkte Pkw einen Gastank besaß, führte dies zu einem Feuerwehreinsatz. Der Gesamtschaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt. Dem Unfallfahrer wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Salzhausen - Randalierer mit Drogen festgestellt und verhaftet

Am Freitagabend wurde ein 25-Jähriger aufgrund Bewusstlosigkeit auf dem Rathausplatz durch einen Rettungswagen versorgt. Da der Patient im Laufe der Behandlung aggressiv wurde, wurde die Polizei hinzugezogen. Durch die Polizeibeamten konnten bei dem Patienten Drogen sichergestellt werden. Letztlich stellte sich heraus, dass gegen den Patienten ein Haftbefehl vorlag, so dass dieser nach Abschluss der Behandlung der JVA in Lüneburg zugeführt wurde.

