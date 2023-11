Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Einbruch in Wohnhaus in der Straße "Am Eichbühl"

Tuttlingen (ots)

Am Samstag, im Zeitraum zwischen 15.45 Uhr und 23.30 Uhr, sind unbekannte Täter nach dem Aufhebeln einer Terrassentür in ein Wohnhaus in der Straße "Am Eichbühl" eingebrochen. Im Gebäude suchten die Eindringlinge alle Räume sowie vorhandene Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen ab. Was genau die Täter entwendet haben, steht noch nicht fest. Über die zuvor gewaltsam geöffnete Terrassentür verließen die Einbrecher das Gebäude wieder. Personen, die im Laufe des Samstags bis in die Nacht auf Sonntag verdächtige Wahrnehmungen in der Straße "Am Eichbühl" gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Tuttlingen, Tel.: 07461 941-0, in Verbindung zu setzen.

