Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Aufgefundener Tresor stammt aus Einbruch - Polizei sucht Zeugen

Hessisch Oldendorf/ Emmerthal (ots)

Bereits zwischen Samstag (28.10.2023), gegen 23:00 Uhr, und Dienstag (31.10.2023), gegen 12:00 Uhr, kam es in der Weibecker Straße in Hessisch Oldendorf zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, drangen unbekannte Täter über eine Tür gewaltsam in das Gebäude ein und entwendeten dort einen Tresor.

Am Sonntag (05.11.2023) fand ein Spaziergänger gegen 10:15 Uhr einen Tresor in der Weser, unweit der Ortschaft Latferde. Ermittlungen ergaben, dass es sich bei diesem um den ca. 500 kg schweren Tresor handelte, der im o.g. Zeitraum in Hessisch Oldendorf entwendet wurde.

Die Ermittlungen zur Tat dauern an. Zeugen, die Angaben zum Einbruch oder die Täter machen, bzw. weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Hameln unter der Telefonnummer 05151/933-222 zu melden.

