POL-Pforzheim: (Enzkreis) Knittlingen - Pkw prallt gegen Baum: Zwei Insassen verletzt - Polizei sucht Zeugen

Am Donnerstagmittag ereignete sich in Knittlingen ein schwerer Verkehrsunfall, infolgedessen die Pkw-Lenkerin mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen wurde. Der Beifahrer wurde leicht verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Nach bisherigem Sachstand befuhr eine 50 Jahre alte Frau, gegen 12:10 Uhr, mit ihrem Opel die Knittlinger Straße (K4516) in Richtung Knittlingen, als sie offenbar im Gegenverkehr einen Überholvorgang bemerkte. Dieser wurde jedoch durch den Fahrer abgebrochen, indem er wieder zurück auf seine Ausgangsposition einscherte. Im Zusammenhang mit dieser Verkehrssituation verlor die 50-Jährige offenbar die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam auf die Gegenfahrbahn und prallte dort in einer Böschung gegen einen Baum. Das Fahrzeug überschlug sich wohl mehrfach und kam dann zum Stehen. Durch Rettungskräfte der Feuerwehr und des DRK konnten die im Fahrzeug eingeklemmte Fahrzeugführerin und ihr 79 Jahre alter Beifahrer letztlich befreit werden. Zur Kollision der beiden Fahrzeuge war es nach bisherigen Erkenntnissen nicht gekommen. Am Opel entstand Totalschaden, er musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Bergung und Unfallaufnahme war die Strecke zwischen Freudenstein und Abzweig nach Knittlingen voll gesperrt.

Zeugen, die den Unfall beobachten konnten und insbesondere der Fahrer des weißen LKW (7,5 t) der überholt werden sollte, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim unter der Telefonnummer 07231 186-3111 zu melden.

