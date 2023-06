POL-EL: Hoogstede - Anhänger gestohlen - Zeugen gesucht

Haren (ots) - In der Nacht von Donnerstag zu Freitag zwischen 23.50 Uhr und 05.30 Uhr ist es in der Harener Straße in Haren zu einem Wohnungseinbruch gekommen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zum Gebäude und entwendeten mehrere Hundert Euro Bargeld. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer: 05932 72100 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

