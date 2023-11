Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Zeugen nach Wohnungseinbrüchen gesucht

Schwerte (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 09.11.23 15.00 Uhr bis Freitag, 10.11.23 16.00 Uhr kam es in Schwerte-Ergste Am Sauerfeld zu einem Wohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus.

Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt durch ein Fenster im 1. Obergeschoss. Dort durchwühlten sie mehrere Zimmer. Ob und welche Gegenstände entwendet wurden, steht bislang nicht fest.

Außerdem ist in ein Mehrfamilienhaus in der Beckestraße eingebrochen worden. Zwischen Freitag, 10.11.23 16.00 Uhr und Sonntag, 12.11.23 11.00 Uhr hebelten Unbekannte die Wohnungstür im obersten Geschoss auf. In den Räumlichkeiten durchwühlten sie Möbel und entwendeten Schmuck und Parfüm.

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Schwerte unter der Rufnummer 02304 - 921 3320 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell