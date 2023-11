POL-MA: Mannheim: Fehler beim Abbiegen führt zu Unfall mit Verletzter

Sankt Leon-Rot/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Donnerstag ereignete sich gegen 11:30 Uhr bei Reparaturen in einer Firma in der Straße "Am Bahnhof" ein schwerer Arbeitsunfall. Ein 48-jähriger Monteur wurde dabei vom Arm einer herabstützenden Arbeitsmaschine am Kopf getroffen. Er zog sich dabei lebensbedrohliche ...

