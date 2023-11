Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 27-Jähriger wegen des Verdachts des Raubes festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim in Untersuchungshaft

Mannheim (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde Haftbefehl gegen einen 27 Jahre alten Mann erlassen. Er steht im dringenden Verdacht, am Dienstagabend, den 26. September, gegen 23 Uhr, in der Lange Rötterstraße zusammen mit einem 23-jährigen Tatverdächtigen einen 48-jährigen Mann körperlich angegriffen und dabei sein Portemonnaie entwendet zu haben.

Nachdem der 27-jährige Tatverdächtige mit dem Sicherheitspersonal eines Lebensmittelmarktes in Streit geriet, soll der 48-jährige Geschädigte versucht haben, schlichtend zwischen den Beteiligten einzugreifen. Als der 48-Jährige den Lebensmittelmarkt wieder verließ, sei er auf die Tatverdächtigen getroffen, die dann unvermittelt mit Stößen und Tritten im Bereich des Oberkörpers auf den 48-Jährigen eingewirkt haben sollen. Nachdem die zwei Tatverdächtigen das Portemonnaie des Geschädigten entwendet haben sollen, sollen sie die Flucht ergriffen haben. Der Geschädigte wurden durch den Überfall leicht verletzt. Die Höhe des Raubgutes beträgt circa 200 Euro.

Umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg des Polizeipräsidiums Mannheim und der Staatsanwaltschaft Mannheim führten zu einem Tatverdacht gegen die zwei Männer. Der 27-jährige konnte am 31. Oktober 2023 festgenommen und am Folgetag der Haft- und Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Mannheim vorgeführt werden. Der von der Staatsanwaltschaft Mannheim bereits zuvor erwirkte Haftbefehl wurde in Vollzug gesetzt und der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Bei dem 23-jährigen mutmaßlichen Mittäter konnte am 31. Oktober 2023 ein Durchsuchungsbeschluss vollzogen werden. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg des Polizeipräsidiums Mannheim dauern weiter an.

