Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sankt Leon-Rot/ Rhein-Neckar-Kreis: Mann bei Arbeitsunfall lebensgefährlich verletzt

Sankt Leon-Rot/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag ereignete sich gegen 11:30 Uhr bei Reparaturen in einer Firma in der Straße "Am Bahnhof" ein schwerer Arbeitsunfall. Ein 48-jähriger Monteur wurde dabei vom Arm einer herabstützenden Arbeitsmaschine am Kopf getroffen. Er zog sich dabei lebensbedrohliche Verletzungen zu und kam in eine Unfallklinik.

Die Kriminalpolizei ermittelt hinsichtlich der genauen Umstände des Arbeitsunfalls.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell