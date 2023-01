Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Langen - Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Langen (ots)

Am heutigen Montag kam es gegen 14:25 Uhr in Langen zu einem Verkehrsunfall. Ein 76-Jähriger befuhr mit seinem Audi die "Bawinkeler Straße" in Richtung Bawinkel. In Höhe der Straße "Gewerbepark" setzte der 76-Jährige an, um einen vor ihm fahrenden Sattelzug zu überholen. Der 32-jährige Fahrer eines Fiat bog in diesem Moment aus der Straße "Gewerbepark" in die "Bawinkeler Straße" in Richtung Kreisverkehr ein und übersah den Audi des 76-Jährigen. Es kam zum frontalen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Kollision wurde der Audi gegen den neben ihm fahrenden Sattelzug geschleudert. Die beiden PKW-Fahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt. Der Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 27.000 Euro.

