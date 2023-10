Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall zwischen Kradfahrer und Fahrradfahrer; Radfahrer lebensgefährlich verletzt.

Gütersloh (ots)

Verl (UK) Am Samstag Nachmittag um 15:23 h befuhr ein 56 jähriger BMW -Motorradfahrer in Verl (OT Kaunitz) die Delbrücker Straße von Delbrück kommend in Fahrtrichtung Kaunitz. Zur gleichen Zeit befuhr ein ebenfalls 56 jähriger Radfahrer mit seinem Rennrad die Südstraße in Fahrtrichtung Rietberger Landstraße und beabsichtigte, die Delbrücker Straße zu überqueren. Dabei übersah er den von rechts herannahenden Kraftradfahrer und es kam zu einem Zusammenprall beider Fahrzeuge. Der Radfahrer kam zu Fall und verletzte sich trotz eines getragenen Helms schwer. Lebensgefahr kann nicht ausgeschlossen werden. Er wurde nach notärztlicher Versorgung mittels eines angeforderten Rettungshubschraubers in ein Krankenhaus verbracht. Der Kradfahrer verletzte sich leicht und konnte nach ärztlicher Behandlung entlassen werden. Auch er trug einen Helm. Das Fahrrad und das Krad wurden beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 2000 EUR. Die Unfallstelle wurde weiträumig abgesperrt. Zur Unterstützung wurde ein Unfallaufnahmespezialteam eingesetzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Gütersloh (05241-8691222) in Verbindung zu setzen.

