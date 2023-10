Polizei Gütersloh

POL-GT: 39-jähriger Fahrradfahrer verletzt sich bei Unfall schwer

Gütersloh (ots)

Werther (Westf.) (FK) - Donnerstagabend (05.10., 18.38 Uhr) befuhr ein 39-jähriger Fahrradfahrer das Hägerfeld entlang. Zeugen beschrieben, dass der in Polen lebende Mann die Landstraße mit deutlichen Schlangenlinien in Richtung Bielefeld befuhr. Letztendlich kam er nach links von der Fahrbahn ab und stürzte mit dem Rad in einen Graben. Während der Unfallaufnahme war in der Atemluft des Mannes deutlicher Alkoholgeruch wahrnehmbar. Mit einem Rettungswagen wurde der schwer verletzte Mann in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Dort wurde zudem eine Blutprobe aufgrund des Verdachts der Fahrt unter Alkoholeinfluss entnommen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell