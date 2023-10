POL-GT: Einbruch an der Amshausener Straße

Gütersloh (ots) - Steinhagen (FK) - Samstagmorgen (30.09., 06.35 Uhr) ging eine 19-jährige Frau aus Steinhagen zu Fuß auf dem Gehweg der Bahnhofstraße in Richtung Woerdener Straße entlang. In Höhe einer dortigen Autobahnbrücke trat unvermittelt ein Mann von hinten an sie heran. Der Unbekannte fasste die Frau eigenen Angaben nach von hinten an und berührte sie dabei unsittlich. Dann rannte er zurück. Der Mann soll ...

mehr