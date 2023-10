Polizei Gütersloh

POL-GT: Junge Frau belästigt - Zeugenaufruf

Gütersloh (ots)

Steinhagen (FK) - Samstagmorgen (30.09., 06.35 Uhr) ging eine 19-jährige Frau aus Steinhagen zu Fuß auf dem Gehweg der Bahnhofstraße in Richtung Woerdener Straße entlang. In Höhe einer dortigen Autobahnbrücke trat unvermittelt ein Mann von hinten an sie heran. Der Unbekannte fasste die Frau eigenen Angaben nach von hinten an und berührte sie dabei unsittlich. Dann rannte er zurück. Der Mann soll ca. 25 Jahre alt gewesen sein, ca. 190 cm groß und hatte wenige Millimeter kurze, blonde Haare. Er trug dunkle Oberbekleidung und helle Schuhe.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu der Tat machen? Zum Tatzeitpunkt sollen Autos an dem Geschehen vorbeigefahren sein. Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell