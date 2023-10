Polizei Gütersloh

POL-GT: 85-jähriger Mann schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Steinhagen (FK) - Mittwochnachmittag (04.10., 16.10 Uhr) befuhr ein 85-jähriger Mann mit einem E-Dreirad einen Feldweg in Richtung eines Wendekreises, welcher sich unmittelbar neben einem Fußballplatz an der Straße Am Cronsbach befindet. Er stürzte von seinem Rad, als er über eine Bordsteinkante fuhr. Mit einem Rettungswagen wurde der Mann in ein Gütersloher Krankenhaus gefahren.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell