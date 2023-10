Polizei Gütersloh

POL-GT: Cannabisplantagen in Rietberg aufgedeckt

Gütersloh (ots)

Rietberg (FK) - Polizeiliche Ermittlungen führten am vergangenen Mittwochvormittag (27.09.) zu der Sicherstellung von rund 200 Cannabispflanzen samt technischem Zubehör in einem Stallgebäude an der Berkenheide. Der Durchsuchung lag eine richterlicher Beschluss zugrunde. Die Pflanzen wurden sichergestellt. Die polizeilichen Ermittlungen in diesem Fall werden derzeit gegen einen 56-jährigen Mann aus Rietberg geführt.

Auf die anschließend weitergeführten kriminalpolizeilichen Ermittlungen folgte am Mittwoch eine weitere richterlich angeordnete Durchsuchung an einer Anschrift an der Tegelheide in Rietberg. Auch dort wurden die Ermittler fündig. Sie stellten in einer Stallung 45 professionell gezüchtete Cannabispflanzen inkl. Zubehör sicher. Tatverdächtig ist in diesem Fall ist ein 47-jähriger Mann aus Detmold.

Die polizeilichen Ermittlungen dazu sind noch nicht abgeschlossen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell