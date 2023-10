POL-GT: Einbrecher in Rheda-Wiedenbrück festgenommen

Gütersloh (ots) - Rietberg (FK) - Polizeiliche Ermittlungen führten am vergangenen Mittwochvormittag (27.09.) zu der Sicherstellung von rund 200 Cannabispflanzen samt technischem Zubehör in einem Stallgebäude an der Berkenheide. Der Durchsuchung lag eine richterlicher Beschluss zugrunde. Die Pflanzen wurden sichergestellt. Die polizeilichen Ermittlungen in diesem Fall werden derzeit gegen einen 56-jährigen Mann aus ...

