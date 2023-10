POL-GT: Feuer an der Grüne Straße

Gütersloh (ots) - Werther (Westf.) (FK) - Donnerstagabend (05.10., 18.38 Uhr) befuhr ein 39-jähriger Fahrradfahrer das Hägerfeld entlang. Zeugen beschrieben, dass der in Polen lebende Mann die Landstraße mit deutlichen Schlangenlinien in Richtung Bielefeld befuhr. Letztendlich kam er nach links von der Fahrbahn ab und stürzte mit dem Rad in einen Graben. Während der Unfallaufnahme war in der Atemluft des Mannes ...

