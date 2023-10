Polizei Gütersloh

POL-GT: Alkoholisiert mit Sprinter gegen Baum

Fahrer schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz (TP) - Am frühen Samstagmorgen (07.10.2023) kam es gegen 02:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Uthofstraße im Ortsteil Herzebrock. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr der 20-jährige Fahrer eines Mercedes-Sprinter die Uthofstraße in Fahrtrichtung Clarholzer Straße (B 64). Nach Angaben von Zeugen fuhr der Fahrer in der dortigen Tempo-30-Zone offensichtlich mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Kurz vor Erreichen der Einmündung zur Clarholzer Straße konnte der Fahrzeugführer dem Straßenverlauf in einer scharfen Linkskurve nicht mehr folgen. Er kam mit dem Transporter nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr ein angrenzendes Beet und kollidierte letztlich mit einem Baum und Buschwerk. Durch eingesetzte Polizeikräfte wurde bei dem alleine im Fahrzeug befindlichen Herzebrock-Clarholzer, während der Unfallaufnahme, deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Nach Erstversorgung durch die Besatzung eines Rettungswagens, wurde der Leichtverletzte anschließend in ein Gütersloher Krankenhaus gefahren, wo ihm auch eine angeordnete Blutprobe entnommen wurde. Zur endgültigen Abklärung seiner Verletzungen wurde der Unfallverursacher stationär im Krankenhaus aufgenommen. Sein Führerschein wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Der nicht mehr fahrbereite Mercedes-Sprinter wurde durch ein beauftragtes Unternehmen abgeschleppt. Der Gesamtsachschaden wird durch die Polizei auf 10.000 EUR geschätzt. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Gütersloh unter Tel.-Nr.: 05241 8690 zu melden.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell