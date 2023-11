POL-UN: Kamen - Bürgersprechstunde des Bezirksdienstes mit Polizeihauptkommissar Frank Ellerkmann entfällt

Schwerte (ots) - Am Donnerstag, 09.11.23 ist zwischen 8.20 Uhr und 9.55 Uhr in ein Haus Am Winkelstück eingebrochen worden. Unbekannte hatten sich Zugang über die Terrasse verschafft. Danach durchwühlten die Täter alle Räume des Hauses. Ob und welche Gegenstände entwendet wurden, steht bislang nicht fest. Außerdem ist in ein Haus in der Schwerterheide eingebrochen worden. Zwischen 17.00 Uhr und 19.00 Uhr drangen ...

