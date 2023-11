Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Zeugen nach Wohnungseinbrüchen gesucht

Schwerte (ots)

Am Donnerstag, 09.11.23 ist zwischen 8.20 Uhr und 9.55 Uhr in ein Haus Am Winkelstück eingebrochen worden. Unbekannte hatten sich Zugang über die Terrasse verschafft.

Danach durchwühlten die Täter alle Räume des Hauses. Ob und welche Gegenstände entwendet wurden, steht bislang nicht fest.

Außerdem ist in ein Haus in der Schwerterheide eingebrochen worden. Zwischen 17.00 Uhr und 19.00 Uhr drangen auch hierbei unbekannte Täter über ein Fenster im 1. Obergeschoss ein. Dort durchwühlten sie das Schlafzimmer.

Angaben zu möglichem Diebesgut liegen derzeit noch nicht vor.

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Schwerte unter der Rufnummer 02304 - 921 3320 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell