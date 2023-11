Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Verkehrsunfallflucht mit verletzten Personen

Kamen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Hammer Straße wurden am Montagmorgen (13.11.2023) zwei Beteiligte leicht verletzt.

Gegen 6.10 Uhr fuhr ein 33-jähriger Hammer in Richtung Kamen und wollte nach links in die Rottumer Straße abbiegen. Da im Einmündungsbereich ein unbekannter Fußgänger hin und her lief, stoppte der Hammer seinen PKW und stand dabei auf der Gegenfahrbahn. Dieses bemerkte ein aus Richtung Kamen kommender 55-jähriger Hammer zu spät, fuhr ungebremst in den stehenden PKW und drückte diesen gegen einen Baum. Der Fußgänger entfernte sich von der Unfallstelle.

Der 33-jährige musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Beide Fahrzeugführer wurden trotz massiver Sachschäden nur leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Gesamtschaden an den nicht mehr fahrbereiten PKW wird auf etwa 18 000 Euro geschätzt.

Der flüchtige Fußgänger soll mit einem beigefarbenen Mantel mit grünen Reflektoren bekleidet gewesen sein.

Wer kann Angaben zu dem unbekannten Fußgänger machen? Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de .

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell