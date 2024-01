Polizei Düren

POL-DN: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Jülich (ots)

Auf der L253 kam es am Sonntagabend zu einem Unfall mit Sachschaden, bei dem ein Verkehrsschild umgefahren und weggeschleudert wurde. Ein unfallbeteiligter Pkw entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Ein 65 Jahre alter Mann aus Vettweiß war am Sonntag um 21:00 Uhr aus Richtung Jülich kommend auf der L253 unterwegs und wollte nach links in die Leo-Brandt-Straße abbiegen, sodass er sich auf der Linksabbiegerspur einordnete. Als er zum Abbiegen ansetzte, wurde er plötzlich mit hoher Geschwindigkeit von rechts von einem roten Pkw überholt. Dieser ordnete sich nicht auf der Linksabbiegerspur ein, bog aber trotzdem links ab. Dabei wurde der Mann aus Vettweiß laut eigener Aussage derart geschnitten, dass er ausweichen musste. In der Folge fuhr er gegen ein Schild, zum Zusammenstoß der beiden Autos kam es nicht. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 4500 Euro.

Der Fahrer des roten Wagens wendete nach dem Unfall an der Verkehrsinsel und fuhr über die L253 wieder zurück in Richtung Jülich. Die Polizei sucht nun nach dem Fahrer des roten Pkw, bei dem es sich wahrscheinlich um ein Fahrzeug der Marke Renault handelt. Es befanden sich laut Aussage des 65-Jährigen zwei junge Männer im Fahrzeug. Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Leistelle unter der Rufnummer 02421 949-6425 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell