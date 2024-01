Polizei Düren

POL-DN: Falsche Handwerker in Merzenich

Merzenich (ots)

Bewohner einer Erdgeschosswohnung im Merzenicher Kettenweg wurden Opfer von falschen Handwerkern. Glücklicherweise konnten die Diebe keine wertvolle Beute machen.

Am gestrigen Donnerstag (04.01.2024) wollte ein Pärchen gerade seine Wohnung im Kettenweg verlassen, als sie von zwei Handwerkern angesprochen wurden. Diese behaupteten, in der Nähe habe es einen Wasserrohrbruch gegeben. Man müsse nun ins Haus, um zu überprüfen, ob auch die Wohnung des Paares durch den Schaden betroffen sei.

Gemeinsam mit den beiden Fremden betrat das Paar die Wohnung. Ein Mann ging mit der Dame des Hauses in die Küche und bat sie, sich an den Tisch zu setzen. Er schloss die Türe hinter sich und hinderte die Frau mehrmals daran, den Raum zu verlassen. Der zweite vermeintliche Handwerker ging mit dem Ehemann ins Bad und hielt diesen dort fest, während er "überprüfte", ob aus allen Anschlüssen Wasser kam. Anschließend verließen die Gauner zügig das Haus, stiegen in einen weißen Pkw-Kombi und fuhren davon.

Kurze Zeit nach dem seltsamen Besuch bemerkte das Paar, dass ein kleiner Tresor, der in der Wohnung gestanden hatte, nicht mehr da war. Es ist davon auszugehen, dass eine dritte Person die Wohnung betreten hatte und nach Wertgegenständen suchte, während die Bewohner von den anderen Männern abgelenkt wurden.

Glücklicherweise haben die Diebe in diesem Fall keine wertvolle Beute gemacht. Dennoch hinterließen sie ein Gefühl der Verunsicherung.

Daher warnt die Polizei:

Lassen Sie keine Fremden Personen in ihre Wohnung oder ihr Haus, vor allem nicht unangekündigt. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der Stadt- oder Wasserwerke.

Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe.

Wenden Sie sich im Zweifelsfall an die Polizei - wir sind nur einen Anruf entfernt.

