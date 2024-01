Polizei Düren

POL-DN: Zweimal Urlaub, zweimal Einbruch, keinmal Tatbeute

Jülich (ots)

Ihren Winterurlaub hatte sich eine 74-Jährige aus Jülich sicherlich anders vorgestellt: Innerhalb weniger Tage suchten Einbrecher zweimal ihr Zuhause auf. In beiden Fällen befand sich die Geschädigte im Urlaub.

Nachdem Unbekannte bereits Ende letzten Jahres, zwischen dem 23.12.2023, 08:00 Uhr und dem 28.12.2023, 13:35 Uhr, in ihr Haus in der Neusser Straße einbrachen, verschafften sich Diebe zum Anfang des neuen Jahres zwischen Dienstag (02.01.2024) und Donnerstag (04.01.2024) erneut gewaltsam Zugang zum Haus der Jülicherin.

Ein Bekannter der 74-Jährigen stellte den ersten Einbruch zu Ende des vergangenen Jahres, bei dem im Haus jedoch augenscheinlich nichts verändert wurde, fest. Die Frau aus Jülich unterbrach daraufhin ihren Urlaub und begab sich nach Hause. Zum Jahreswechsel setzte die Dame dann ihren Urlaub fort. Am Donnerstag, um 16 Uhr, musste der Bekannte, der in dem Haus regelmäßig nach dem Rechten sah, die Geschädigte über einen erneuten Einbruch informieren. Wieder hatten die Diebe die Abwesenheit der Geschädigten ausgenutzt und sich gewaltsam Zugang zum Haus der Frau verschafft. Der Bekannte gab gegenüber der Polizei an, dass am Dienstag, gegen 10 Uhr, noch alles in Ordnung gewesen sei. Im aktuellen Fall durchwühlten Sie diverse Schränke im Erdgeschoss des Hauses. Nach ersten Erkenntnissen machten die Täter in keinem der beiden Fälle Beute.

Zeugen, die im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Düren unter der Telefonnummer 02421 949-6425 zu melden.

