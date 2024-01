Polizei Düren

POL-DN: Unbekannte brechen in Wohnwagen ein und flüchten

Kreuzau (ots)

Am Sonntagnachmittag (07.01.2024) brachen unbekannte Täter in einen Wohnwagen in der Straße Schäfersgraben ein. Ein 37-jähriger Zeuge hatte die Unbekannten bei der Tat beobachtet und die Polizei informiert.

Der 37-Jährige hatte am Nachmittag, gegen 14:50 Uhr, eine männliche Person im Schäfersgraben bemerkt, die sich offensichtlich für die dort abgestellten Fahrzeuge interessierte. Kurz darauf entdeckte der Zeuge weitere Personen auf dem Grundstück seines Nachbarn. Er beobachtete, wie diese sich an dem dort abgestellten Wohnwagen aufhielten und eine Person aus dem Wohnwagen stieg. Als die Einbrecher den 37-Jährigen bemerkten, flüchteten sie mit einem Fahrzeug. Angaben zu möglichem Diebesgut können derzeit nicht gemacht werden. Durch den Zeugen können zwei Personen wie folgt beschrieben werden:

1.Person

- männlich - dunkle Haare - dunkle Kleidung - Mundschutz, Farbe blau

2. Person

- männlich - etwa 35 Jahre alt - 180 cm-190 cm groß - dunkle Kleidung - kurze braune Haare

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell