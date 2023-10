Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

Am Freitag kam es gegen 14.15 Uhr am Bokeler See an der Straße Am Volkspark in Papenburg zu einer exhibitionistischen Handlung. Ein bislang unbekannter Mann entblößte sein Geschlechtsteil vor einer Radfahrerin. Durch ein weiteres Opfer wurde beobachtet, wie der Unbekannte zuvor auf einer dortigen Parkbank an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Der Mann wird als etwa 1,75 Meter groß und etwa 30 Jahre alt beschrieben. Er trug eine Jogginghose sowie ein Achselshirt und einen Drei-Tage-Bart. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

