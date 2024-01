POL-DN: Proteste der Landwirtschaft: Verkehrshinweise und geplante Versammlungen

Kreuzau (ots) - Am Sonntagnachmittag (07.01.2024) brachen unbekannte Täter in einen Wohnwagen in der Straße Schäfersgraben ein. Ein 37-jähriger Zeuge hatte die Unbekannten bei der Tat beobachtet und die Polizei informiert. Der 37-Jährige hatte am Nachmittag, gegen 14:50 Uhr, eine männliche Person im Schäfersgraben bemerkt, die sich offensichtlich für die dort abgestellten Fahrzeuge interessierte. Kurz darauf ...

