POL-DN: Einbruch während des Urlaubs

Düren (ots) - Am frühen Montagmorgen (08.01.2024) wurde ein 63-jähriger Fahrer einer Bäckerei Opfer eines Raubes. Ein derzeit noch Unbekannter bedrohte ihn mit einer Waffe und forderte die Herausgabe von Geld. Gegen 06:00 Uhr stieg der maskierte Unbekannte auf der Nideggener Straße in das Fahrzeug des 63-Jährigen Düreners und forderten diesen unter Vorhalt einer Waffe auf, loszufahren. Am Sandberg ließ der Täter ...

