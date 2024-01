Polizei Düren

POL-DN: Fahrgäste nach Gefahrenbremsung leicht verletzt - Zeugen gesucht

Düren (ots)

Weil ein Busfahrer am Dienstag (09.01.2024) wegen eines überholenden Taxis seinen Linienbus stark abbremsen musste, wurden vier Fahrgäste leicht verletzt. Gegen 11:25 Uhr befuhr ein 51-jähriger Busfahrer aus Langerwehe die Bismarckstraße in Richtung Schoellerstraße. Weil plötzlich von links ein Taxi unmittelbar vor ihm einscherte, musste er den fast voll besetzen Linienbus stark bremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Durch die Gefahrenbremsung wurden drei Frauen aus Merzenich im Alter zwischen 76 und 85 Jahren und eine 21-jährige Dürenerin leicht verletzt. Alle konnten nach ambulanter Behandlung vor Ort entlassen werden. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zu dem flüchtigen Taxi machen können, werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Leistelle unter der Rufnummer 02421 949-6425 zu wenden.

