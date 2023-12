POL-MA: Mannheim/Heidelberg/ A656: Fahrzeugbrand auf A 656 Fahrtrichtung Mannheim

Mauer (ots) - Am Mittwochnachmittag gegen 17:20 Uhr geriet der Kamin eines Anwesens in der Bahnhofstraße in Brand. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drangen Flammen aus dem Schornstein. Die freiwilligen Feuerwehren Mauer und Meckesheim konnten das Feuer jedoch schnell ablöschen, sodass es zu keinen weiteren Schäden am Haus kam. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen ...

