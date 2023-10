Polizei Münster

POL-MS: Drei Einbrüche in Schulen - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Donnerstagvormittag und Samstagvormittag (12.10. 11:00 Uhr bis 14.10. 12:00 Uhr) in zwei Schulen an der Manfred-von-Richthofen-Straße und an der Spiechernstraße ein.

Zwischen Donnerstagvormittag (11 Uhr) und Freitagmorgen (9 Uhr) schlugen Unbekannte die Scheibe einer Schule an der Manfred-von-Richthofen-Straße ein und gelangten so in das Gebäude. Hier traten die Täter die Büroräume auf und durch-suchten diese nach Diebesgut. In der Zeit von Freitagnachmittag (16:30 Uhr) bis Samstagvormittag (12 Uhr) brachen Unbekannte erneut in die Schule ein. Im Inneren brachen sie Spinde auf und durchsuchten sämtliche Schränke. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. In der Spiechernstraße verschafften sich Unbekannte zwischen Donnerstagnachmittag (16:15 Uhr) und Freitagmorgen (6:30 Uhr) Zutritt zu einer Realschule. In den Räumen des Sekretariates durchsuchten sie die Schränke und Schubladen nach Diebesgut. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell