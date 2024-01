Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Wohnung

Linnich (ots)

Bislang unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner am Donnerstag (11.01.2024) aus, um in eine Wohnung in der Rurstraße einzubrechen.

Die Bewohner der Wohnung in dem Zweifamilienhaus, eine 65-jährige Frau und ihr 52 Jahre alter Ehemann, hatten das Haus am Morgen gegen 07:30 Uhr verlassen. Als sie gegen 20:30 Uhr zu ihrem Zuhause zurückkehrten, fiel ihnen der Einbruch auf. Die Einbrecher hatten zunächst eine Fensterscheibe eingeschlagen und anschließend zwei Türen aufgehebelt um in die Wohnung der Geschädigten zu gelangen. Dort durchwühlten sie Schränke und Schubladen und gelangten, ersten Ermittlungen zufolge, in den Besitz von Bargeld.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu Tat oder den Tätern geben können, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle zu melden.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei: Kennzeichnen Sie Ihre Wertsachen! Einige Wertsachen besitzen eine Individualnummer, anhand derer die Polizei diese gestohlenen Gegenstände in ihren Fahndungssystemen ausschreiben kann. Notieren Sie sich diese Nummern. So gelingt es, bei Durchsuchungen oder anderen Kontrollen gefundene Wertgegenstände als Diebesgut zu identifizieren. Andere Wertgegenstände die keine Individualnummer besitzen, wie zum Beispiel Schmuck, sollten gekennzeichnet und fotografiert werden. Sind detailgetreue Fotos - möglichst mit beigelegtem Maßstab - von gestohlenen Gegenständen vorhanden, ermöglicht dies der Polizei eine Fahndungsveröffentlichung. Stellen Sie eine Liste mit ihren Wertsachen mit und ohne Individualnummer zusammen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell